Допомогу отримали зокрема територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, військові частини, сили територіальної оборони – їм компанією було передано броньовані та вантажні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, пікапи та кросовери, спеціальну техніку.

Окрім цього, підприємства корпорації мають намір забезпечити необхідне сервісне обслуговування переданих одиниць.

Варто зазначити, що вказані транспортні засоби призначені не лише для військовослужбовців, але і перевезення цивільного населення, зокрема його евакуації, а також для забезпечення життєдіяльності міст.

Зокрема бійці 206-го батальйону територіальної оборони міста Києва вже отримали пікапи та автомобілі підвищеної прохідності та активно їх використовують.

Президентом корпорації “Богдан” зараз є Олег Гладковський – підприємець, політик, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, колишній перший заступник голови РНБО у 2015-2019 роках.