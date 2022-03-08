Про це інформує пресслужба підприємства.
Обсяг переданого майна вже склав понад 100 млн гривень.
Допомогу отримали зокрема територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, військові частини, сили територіальної оборони – їм компанією було передано броньовані та вантажні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, пікапи та кросовери, спеціальну техніку.
Окрім цього, підприємства корпорації мають намір забезпечити необхідне сервісне обслуговування переданих одиниць.
Варто зазначити, що вказані транспортні засоби призначені не лише для військовослужбовців, але і перевезення цивільного населення, зокрема його евакуації, а також для забезпечення життєдіяльності міст.
Зокрема бійці 206-го батальйону територіальної оборони міста Києва вже отримали пікапи та автомобілі підвищеної прохідності та активно їх використовують.
Президентом корпорації “Богдан” зараз є Олег Гладковський – підприємець, політик, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, колишній перший заступник голови РНБО у 2015-2019 роках.
- Нагадаємо, Німеччина готується надати Україні 2700 переносних зенітно-ракетних комплексів “Стріла”.
- Раніше до української столиці прибула перша партія медикаментів для надання екстренної медичної допомоги від організації “Лікарі без кордонів”.
- Також 6 березня Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО мають дозвіл відправити винищувачі в Україну, оскільки США та союзники продовжують свої зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від російського нападу.