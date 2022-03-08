Про це інформує пресслужба підприємства.

Обсяг переданого майна вже склав понад 100 млн гривень.

Фото: Богдан

Допомогу отримали зокрема територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, військові частини, сили територіальної оборони – їм компанією було передано броньовані та вантажні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, пікапи та кросовери, спеціальну техніку.

Фото: Богдан

Окрім цього, підприємства корпорації мають намір забезпечити необхідне сервісне обслуговування переданих одиниць.

Фото: Богдан

Варто зазначити, що вказані транспортні засоби призначені не лише для військовослужбовців, але і перевезення цивільного населення, зокрема його евакуації, а також для забезпечення життєдіяльності міст.

Фото: Богдан

Зокрема бійці 206-го батальйону територіальної оборони міста Києва вже отримали пікапи та автомобілі підвищеної прохідності та активно їх використовують.

Фото: Богдан

Президентом корпорації “Богдан” зараз є Олег Гладковський – підприємець, політик, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, колишній перший заступник голови РНБО у 2015-2019 роках. 