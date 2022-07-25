З російського ринку повністю пішла корпорація IMAX. Вона це зробила ще 1 червня, але стало відомо тільки наприкінці липня.

Про це повідомило російське ЗМІ “Настоящее время”.

За словами члена ради Асоціації власників кінотеатрів у Росії Романа Ісаєва, останнім днем офіційної роботи було 31 травня. З того часу звільнено усіх співробітників. Тому керівництво корпорації в особі віцепрезидента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу переїхало до Лондона. До цього воно базувалося у Москві.

“Корпорація IMAX з 1 червня 2022 року в Росії більше не працює”, – заявив він.

IMAX Corporation є канадською компанією. Вона займається технологіями розваг. Основним напрямком її діяльності є кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. У Росії мережа IMAX мала 49 залів, а всього по світу понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах.

Російське видання “Коммерсант” зазначило, що у квітні IMAX опублікувала фінансовий звіт за результатами першого кварталу 2022 року. Згідно з ним стало відомо, що РФ має заборгованість у розмірі $6,9 млрд.