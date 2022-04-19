Автоконцерн Stellantis зупинив свій єдиний завод "ПСМА Рус" у Росії. Підприємство у Калузі постало перед логістичними труднощами через санкції.

Про це повідомила автокорпорація у відповідній заяві.

Автоконцерн Stellantis охоплює такі бренди як barth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall тощо.

Закриття заводу пов’язане також із тим, що щодня кількість санкцій зростає. За словами генеральногоо директора Stellantis Карлоса Тавареса, внаслідок введених обмежень на підприємстві закінчуються запчастини.

“Stellantis засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир”, – заявили в компанії.

Ця транснаціональна корпорація працює в галузі автомобільного машинобудування. Штаб-квартира компанії розташована в Амстердамі. У березні корпорація зупинила весь експорт та імпорт в РФ, натомість перенесла виробництво в Західну Європу. Тепер планують заморозити плани щодо збільшення інвестицій в країну. У Калузі залишилося тіки виробництво фургонів для внутрішнього ринку.

Корпорацію утворили шляхом злиття французького автовиробника “Groupe PSA” та італійсько-американського “Fiat Chrysler Automobiles” за формулою 50/50. Група включає 18 брендів. Також завод у Калузі перебуває у спільному володінні з японським автовиробником Mitsubishi, який зупинив виробництво на початку квітня.