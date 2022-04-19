Про це повідомила автокорпорація у відповідній заяві.
Автоконцерн Stellantis охоплює такі бренди як barth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall тощо.
Закриття заводу пов’язане також із тим, що щодня кількість санкцій зростає. За словами генеральногоо директора Stellantis Карлоса Тавареса, внаслідок введених обмежень на підприємстві закінчуються запчастини.
“Stellantis засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир”, – заявили в компанії.
Ця транснаціональна корпорація працює в галузі автомобільного машинобудування. Штаб-квартира компанії розташована в Амстердамі. У березні корпорація зупинила весь експорт та імпорт в РФ, натомість перенесла виробництво в Західну Європу. Тепер планують заморозити плани щодо збільшення інвестицій в країну. У Калузі залишилося тіки виробництво фургонів для внутрішнього ринку.
- Нагадаємо, німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів “DNL” відновила доставку медикаментів у Росію. Варто зазначити, що кур’єрська компанія буде доставляти ліки фонду “Подари жизнь”.
- Також у РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.
- На мапах Google Maps відтепер можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.