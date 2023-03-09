Французька косметологічна компанія Yves Rocher, що базується у Франції, не вийшла з ринку РФ. Щобільше, на російському ринку зараз компанія пропонує підкреслити "російську красу" і згладити "неросійську антропометрію".

Про це повідомляє український письменник і перекладач Остап Українець.

Так, нещодавно, Інститут пластичної хірургії та косметології (Москва, РФ) опублікував публікацію, в якій оголосили про “новий, революційний підхід до індустрії краси”. Цей підхід, однак, навряд чи новий: “у всіх торгових точках будуть розміщені таблиці і шаблони з антропометричними ідеалами, відповідними чистому фенотипу російської жінки”.

Компанія розробила лінію косметики та інформаційні листівки, що роздаватимуть у косметичних салонах. Росіянкам пропонують перевірити, чи сходяться їхні риси обличчя з антропометричними даними “російських красунь”.

“Проєкт Russian Beauty від Yves Rocher став результатом великої наполегливої ​​роботи. Фахівці корпорації зібрали та узагальнили тисячі історичних і сучасних даних про зовнішність відомих російських красунь, видатна зовнішність яких була незаперечною, а російське походження підтверджено документально. Такий підхід дозволив провести чітку паралель між етнічними особливостями краси російських жінок і оптимальним використанням косметики. Сьогодні, коли патріотичні настрої в Росії сильні як ніколи, корпорація Yves Rocher вважає своїм обов’язком звернути увагу на унікальність і ексклюзивність чисто російської краси. Кращі гени з покоління в покоління створювали неповторний образ російської красуні. І наш обов’язок – зберегти і примножити його. Російський фенотип є відображенням чистоти російської культури, особливим і яскравим прикладом для тих, хто давно втратив самобутність і ексклюзивність, марнотратно змішуючи свої гени з генами інших народів. Матері, дружини, дочки — ті, що споконвіку були берегинями родинного вогнища на Русі, а чоловіки примножували славу рідної землі — ось основа особливої ​​російської цивілізації. Цивілізація величі, сили і неповторної краси“, – наводить Українець повний переклад опису їх кампанії.

Росіянкам пропонують “виправити” не достатньо “російське” обличчя.

Письменник зазначив, що є компанії, які все ще працюють з Росією, проте, є Yves Rocher, – це щось зовсім інше, додає він. Українець не вірив, що текст автентичний, поки не побачив архів.

Українець зауважив, що не дивно почути такі міркування у самих росіян, “вони цього не приховують”. Проте, Yves Rocher – не російська корпорація.

Своєю чергою, українська філія компанії наголошує, що не має стосунку до російської “сестри”. Проєкт Yves Rocher на російському ринку українська філія не прокоментувала.