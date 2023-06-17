Джерело: Sky news
Кортні Кардаш’ян оголосила, що чекає дитину від свого чоловіка Тревіса Баркера.
Жінка розповіла про цю новину, тримаючи плакат з написом “Тревіс, я вагітна”, коли її чоловік, барабанщик Blink-182, виступав на сцені в Лос-Анджелесі.
На відео, опублікованому в акаунті зірки в Instagram, видно, як Баркер виходить зі сцени, щоб обійняти свою дружину.
Кардаш’ян і Баркер одружилися в травні минулого року.
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