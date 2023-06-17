Американська фотомодель Кортні Кардаш'ян оголосила про вагітність під час виступу її чоловіка на концерті Blink-182 у Лос-Анджелесі.

Джерело: Sky news

Кортні Кардаш’ян оголосила, що чекає дитину від свого чоловіка Тревіса Баркера.

Жінка розповіла про цю новину, тримаючи плакат з написом “Тревіс, я вагітна”, коли її чоловік, барабанщик Blink-182, виступав на сцені в Лос-Анджелесі.

На відео, опублікованому в акаунті зірки в Instagram, видно, як Баркер виходить зі сцени, щоб обійняти свою дружину.

Кардаш’ян і Баркер одружилися в травні минулого року.