Про це американський лідер сказав на брифінгу 14 червня.
Так, 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. По закінченню перемовин журналісти у Байдена запитали щодо вступу України до НАТО: “Україна хоче чіткого “так” або “ні” щодо отримання ПДЧ (плану дій щодо членства) та вступу до НАТО. Тож, якою буде ваша відповідь?”
У своїй відповіді Байден зазначив, що отримання ПДЧ буде залежати від кількох критерій.
“На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”.
Читайте також:
Вітренко визнав, що зміни в керівництві «Нафтогазу» «не відповідали західним стандартам»
“На даний час ми робимо усе, щоб поставити Україну у позицію, коли вона зможе протистояти російській фізичній агресії. Та це не залежить лише від мене, чи може Україна стати частиною НАТО, це залежить від Альянсу, як вони проголосують. Це не так легко”, – сказав президент США.
Байден пригадав своє звернення до Верховної Ради у 2015 році, де говорив про корупцію, неприпустимість впливу олігархів на владу країни, про неспроможність завершити важливі реформи.
“Коли я виголошував ту промову, я дав зрозуміти, що вони (нардепи) увійдуть в історію, як Рада, що заклала нові підвалини свободи, якщо зможуть це все побороти”, – сказав Байден, підкресливши, що наразі Україна має ще багато чого зробити.
Раніше Генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росія не впливатиме на питання щодо вступу України до НАТО.
- Верховна Рада України 3 червня вивела будівництво Київської обхідної дороги з-під дії закону “Про публічні закупівлі”. В Національному агентстві з питань запобігання корупції вже заявили про “корупціогенні чинники” такого рішення.
- Раніше розслідувачі “Схем” повідомили, що компанії родини білоруського олігарха Миколи Вороб’я, наближеного до Олександра Лукашенка та Віктора Медведчука, заробляє на реалізації програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Цей самий олігарх допоміг підозрюваному у держзраді нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку залишити Україну.
- Державна фіскальна служба викрила підприємство, яке неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі “Велике будівництво”, в ухиленні від сплати податків.
- Минулого року Офіс генпрокурора почав перевірку дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво”.
- 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва НАК “Нафтогаз” є поганим сигналом і може потенційно завдати шкоди міжнародному іміджу України.