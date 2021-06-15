Про це американський лідер сказав на брифінгу 14 червня.

Так, 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. По закінченню перемовин журналісти у Байдена запитали щодо вступу України до НАТО: “Україна хоче чіткого “так” або “ні” щодо отримання ПДЧ (плану дій щодо членства) та вступу до НАТО. Тож, якою буде ваша відповідь?”

У своїй відповіді Байден зазначив, що отримання ПДЧ буде залежати від кількох критерій.

“На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”.

“На даний час ми робимо усе, щоб поставити Україну у позицію, коли вона зможе протистояти російській фізичній агресії. Та це не залежить лише від мене, чи може Україна стати частиною НАТО, це залежить від Альянсу, як вони проголосують. Це не так легко”, – сказав президент США.

Байден пригадав своє звернення до Верховної Ради у 2015 році, де говорив про корупцію, неприпустимість впливу олігархів на владу країни, про неспроможність завершити важливі реформи.

“Коли я виголошував ту промову, я дав зрозуміти, що вони (нардепи) увійдуть в історію, як Рада, що заклала нові підвалини свободи, якщо зможуть це все побороти”, – сказав Байден, підкресливши, що наразі Україна має ще багато чого зробити.

Раніше Генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росія не впливатиме на питання щодо вступу України до НАТО.