Мобілізовані росіяни мають низький рівень особистого забезпечення, саме тому їм доведеться самостійно купувати спорядження.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

“Корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач Росії в Україні”, – наголосили у Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки, за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження нижчий, аніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ.

Крім того, у розвідці зазначили, що багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет “6Б45”, який призначений для загальної видачі бойовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження “Ратник”.

Цей жилет продається в російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

Проте варто нагадати, що у 2020 році російська влада оголосила, що 300 тисяч комплектів бронежилетів “Ратник” було доставлено російським військовим, чого достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні.