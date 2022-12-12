Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола попередила, що "європейська демократія піддається нападу" після звинувачень у тому, що Катар підкуповував посадовців ЄС, щоб отримати вплив.

Про це повідомляє BBC.

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед них віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі. Заарештованих звинувачують у корупції та відмиванні коштів. Катар заперечує правопорушення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала звинувачення “дуже серйозними” та закликала до створення нового органу ЄС з етики.

Євродепутати зазначали BBC, що шоковані як масштабом, так і відвертістю звинувачень.

Бельгійська поліція вилучила готівку на суму близько 600 000 євро під час 16 обшуків у Брюсселі в п’ятницю. Також вилучили комп’ютери та мобільні телефони.

Кайлі відсторонили від виконання обов’язків одного з 14 віце-президентів. Її також відсторонили від парламентської групи соціалістів і демократів і виключили з грецької лівоцентристської партії Pasok. Повідомляється, що прокуратура Греції заморозила всі активи Кайлі.

Спостерігачі та опозиційні депутати Європарламенту заявили, що розслідування хабарництва може стати одним із найбільших корупційних скандалів в історії Європейського парламенту.

Фон дер Ляєн сказала, що довіра до європейських інституцій вимагає найвищих етичних стандартів.

Прокурори заявили, що підозрюють, що держава Перської затоки протягом кількох місяців впливала на економічні та політичні рішення парламенту. Місцеві ЗМІ назвали цю державу Катаром, хоча уряд Катару заявив, що будь-які заяви про неправомірну поведінку були “серйозно дезінформованими”. Обов’язки Кайлі як віце-президентки включають Близький Схід. У минулому вона була захисницею Катару.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв ЄС після появи звинувачень. На фоні фотографії колишніх президентів США Рональда Рейгана та Джорджа Буша-старшого, яку часто використовують як мем, він послався на рекомендацію Європейської комісії заморозити кошти на мільярди євро, призначені для Угорщини.

Своєю чергою, адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська зазначила у Facebook, що це “найбільший, найнахабніший корупційний скандал в Брюсселі за останні десятиріччя”.

Вона нагадала, що під час скандалу зі ставленням катарського уряду до робітників під час будівництва об’єктів Чемпіонату світу з футболу як до рабів, Кайлі виступила з публічним захистом, стверджуючи, що в Катарі “відбулися суттєві зміни”.

Окрім цього, євроделегація мала виїхати до Катару, щоб оцінити зусилля уряду в запровадженні змін в частині прав працівників. Проте, Катар в підсумку запросив лише одного представника – Єву Кайлі, яка виступила перед місцевими ЗМІ зі схвальними оцінками проведених реформ.

Також по справі проходять дві недержавні, які діяли по факту як лобісти.

Загребельська зауважила, що найближчими днями мало розглядатися питання про безвіз для Катару, очікувано, що питання знято з розгляду без визначення наступної дати.

“До Перської затоки мала вирушити делегація європарламентарів. Візит буде, але Доху оминуть. Як наслідок всю увагу отримає найзатятіший конкурент Катару на Близькому Сході – Саудівська Аравія”, – йдеться у дописі адвокатки.

Загребельська зазначила, що ЄС планує слухання щодо зміни правил, зокрема розглядається питання про створення незалежного органу по етиці та більш жорстких правил з регулювання лобізму і відповідальності за порушення.