Про це повідомляє пресслужба OCCRP.
“Це був справді знаменний рік для корупції, проте Лукашенко усіх перевершив”, – зазначив один із суддів комісії, співзасновник OCCRP Дрю Салліван.
У центрі зазначили, що за 2021 рік президент РБ:
– організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім’ї;
– наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом на борту з порушенням міжнародного повітряного права;
– спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;
– поширював дезінформацію про коронавірус і методи лікування.
Олександра Лукашенка обрали із рекордних 1167 претендентів. Вперше за десять років “корупціонера року” обрали одноголосно. У 2014 році відповідне звання від OCCRP також отримав президент Росії Володимир Путін.
Довідка. OCCRP – міжнародна неурядова організація, заснована у 2006 році журналістами Дрю Салліваном та Полом Раду. Проєкт об’єднав журналістів-розслідувачів з усього світу, які мали на меті допомогти громадськості зрозуміти, як влаштована організована злочинність і корупція в їхніх власних країнах та урядах.
Учасники OCCRP ставали авторами великої кількості гучних розслідувань, зокрема текстів щодо справи Сергія Магнітського та панамських документів.
Робота OCCRP зумовила, зокрема замороження або вилучення 7,3 мільярда доларів корупційних активів, 317 офіційних розслідувань, а також понад п’ять десятків звільнень з керівних посад.
- Нагадаємо, Олександр Лукашенко перебуває при владі від 1994 року. Після виборів президента 9 серпня 2020 року його офіційно оголосили переможцем. Опозиція та Захід не визнали результатів, заявивши про фальсифікації на виборах. У Білорусі тривали протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.
- Невизнаний президент Білорусі заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв’язати тут війну.
- Раніше Лукашенко підтвердив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до ЄС, якщо Польща закриє кордон.
- Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що не уявляє собі перемовин із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- 14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.
- Пізніше Берлін відхилив пропозицію Олександра Лукашенка відкрити кордони для двох тисяч мігрантів, які зараз перебувають на території Білорусі.
- Також у листопаді білоруська влада визнала телеграм-канал та соціальні мережі видання “Наша Ніва” “екстремістськими матеріалами”.
- У грудні Олександр Лукашенко заявив, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним “рідні брати” та мають однаковий світогляд.