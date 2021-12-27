Про це повідомляє пресслужба OCCRP.

“Це був справді знаменний рік для корупції, проте Лукашенко усіх перевершив”, – зазначив один із суддів комісії, співзасновник OCCRP Дрю Салліван.

У центрі зазначили, що за 2021 рік президент РБ:

– організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім’ї;

– наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом на борту з порушенням міжнародного повітряного права;

– спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;

– поширював дезінформацію про коронавірус і методи лікування.

Олександра Лукашенка обрали із рекордних 1167 претендентів. Вперше за десять років “корупціонера року” обрали одноголосно. У 2014 році відповідне звання від OCCRP також отримав президент Росії Володимир Путін.

Довідка. OCCRP – міжнародна неурядова організація, заснована у 2006 році журналістами Дрю Салліваном та Полом Раду. Проєкт об’єднав журналістів-розслідувачів з усього світу, які мали на меті допомогти громадськості зрозуміти, як влаштована організована злочинність і корупція в їхніх власних країнах та урядах.

Учасники OCCRP ставали авторами великої кількості гучних розслідувань, зокрема текстів щодо справи Сергія Магнітського та панамських документів.

Робота OCCRP зумовила, зокрема замороження або вилучення 7,3 мільярда доларів корупційних активів, 317 офіційних розслідувань, а також понад п’ять десятків звільнень з керівних посад.