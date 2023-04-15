До 11 років 6 місяців за ґратами засуджено коригувальника, який наводив російські ракетні удари по позиціях ЗСУ у Миколаєві.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України та СБУ.

За даними СБУ, зловмисник коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами “Калібр”.

Крім того, він збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

На початку серпня минулого року правоохоронці затримали зловмисника під час контрдиверсійних заходів у Миколаївській області. За матеріалами СБУ суд призначив йому 11 років і 6 місяці позбавлення волі.

Як встановили слідчі, ворожим інформатором виявився мешканець обласного центру. На початку літа 2022 року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника “МДБ ДНР”.

У поле зору ворога він потрапив на одному із прокремлівських телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російськими окупантами.