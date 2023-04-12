За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури суд визнав мешканця Миколаєва винним у держзраді, виправдуванні збройної агресії РФ та незаконному поводженні зі зброєю. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Як повідомляється, прокурори довели, що чоловік добровільно сприяв державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. У травні 2022 року засуджений надіслав повідомлення адміністратору Telegram-каналу, створеного представниками спецслужб РФ.

Відтак, він заявив про свої наміри співпрацювати з окупантами на шкоду основам національної безпеки України, на що отримав згоду. Чоловік почав отримувати завдання щодо передачі представникам держави-агресора наявної в нього інформації про переміщення та розташування позицій ЗСУ в Миколаєві та області.

Зазначено, що впродовж травня-липня 2022 року зрадник надіслав щонайменше 9 повідомлень про місця знаходження в Миколаєві підрозділів та техніки ЗСУ. Ця інформація використовувалася для ракетно-артилерійських ударів.

Крім того, громадянин поширював матеріали, в яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України. Він записав відеозвернення до жителів України від імені представників держави-агресора, де представляв свої дії на території України “необходимой мерой при осуществлении специальной военной операции”.

Наголошено, що під час обшуку у засудженого вилучили автомат Калашникова та 270 набоїв до нього. Нині він перебуває під вартою.