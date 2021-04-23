Сало є справжньою візиткою України: в нашій країні цей продукт вживають повсюдно. Розроблено десятки, якщо не сотні рецептів його приготування, причому в кожній родині є свої секрети і особливості цього процесу.

Попри те, що сало є чистим жиром, вживати його можна і навіть потрібно за умови, що дотримуються норми й рекомендації дієтологів. Розглянемо, яку користь має продукт і де його можна купити.

Сало містить:

Набір вітамінів А, В і Е. Цілий ряд мікроелементів (селен, залізо, кальцій). Ненасичені жирні кислоти омега-класу.

Свиняче сало допомагає вивести з організму надлишки холестерину і токсини, а також володіє потужним антиканцерогенним властивістю. Вживати рекомендується в сирому вигляді або ж в провареному. Смажити продукт не рекомендується. Денна норма для дорослої людини становить близько 70-100 грам. Зловживати ним не варто: зайвий жир негативно позначається на роботі травних органів і може стати причиною загострення хронічних захворювань. Їсти його слід з чорним хлібом, додатково в раціон можна додати зелень, часник або цибулю.

Переваги продукту

Сало має цілий спектр корисних властивостей і характеристик:

Високий вміст вітамінів, мікро – і макроелементів дозволяють задовольнити потреби організму при щоденному вживанні. Жир захищає слизову кишківника і шлунка, завдяки чому продукт використовують при лікуванні гастритів або виразок. Також сало нейтралізує дію спирту, тому його вважають ідеальною закускою. Продукт покращує когнітивні функції, роботу мозку і нервової системи. Його слід вживати людям, які страждають від неврозів і стресів або мають порушення сну. Жир активує роботу нейронів, покращує якість зору і допомагає наростити м’язову масу. Звичайно, за умови розумного споживання.

Також його рекомендують давати вагітним або мамам, які годують грудьми, оскільки жир стимулює лактацію і підвищує якість молока. Зі шкідливих властивостей можна виділити лише те, що при надмірному споживанні продукт може спровокувати атеросклероз і ожиріння. Не варто їсти його, якщо у вас є проблеми з травленням або судинами.

Де замовити

Купити якісне сало в Києві можна в інтернет-магазині Foodex24. Тут ви знайдете як свіжий продукт, так і різні його варіації. Все, що вам потрібно зробити, – це підібрати відповідний товар і зробити замовлення. Після цього з вами зв’яжеться менеджер, який уточнить умови доставки і відповість на наявні питання.

Вашу посилку привезе кур’єр в день звернення. Вартість такої послуги – всього 60 гривень. Також можлива термінова доставка протягом 90 хвилин після звернення (Ціна – 130 грн). За умови, що загальна сума посилки перевищує 1200 гривень, послуга буде надана безкоштовно.