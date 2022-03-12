Користувачі онлайн-сервісу короткострокової оренди житла Airbnb за тиждень зібрали 15 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Про це сповістив головний виконавчий директор Airbnb Браян Ческі.

За даними Ческі, користувачі платформи з різних країн забронювали житло в Україні на 434 тисячі ночей, тобто понад рік. Кошти отримують українські хости як підтримку у часи війни.

“Від імені українських господарів – дякую”, – зазначив Браян Ческі.

Варто зауважити, що ініціаторами ідеї стали саме користувачі сервісу, а сама Airbnb відмовилася від співпраці з країною-агресором РФ.