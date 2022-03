Про це сповістив головний виконавчий директор Airbnb Браян Ческі.

За даними Ческі, користувачі платформи з різних країн забронювали житло в Україні на 434 тисячі ночей, тобто понад рік. Кошти отримують українські хости як підтримку у часи війни.

Варто зауважити, що ініціаторами ідеї стали саме користувачі сервісу, а сама Airbnb відмовилася від співпраці з країною-агресором РФ.

One week later, 434,000 nights have been booked. That’s $15M going to Hosts in Ukraine

On behalf of our Hosts in Ukraine, thank you. https://t.co/TXoQzDbF9l

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 12, 2022