Про це сповістив головний виконавчий директор Airbnb Браян Ческі.
За даними Ческі, користувачі платформи з різних країн забронювали житло в Україні на 434 тисячі ночей, тобто понад рік. Кошти отримують українські хости як підтримку у часи війни.
“Від імені українських господарів – дякую”, – зазначив Браян Ческі.
Варто зауважити, що ініціаторами ідеї стали саме користувачі сервісу, а сама Airbnb відмовилася від співпраці з країною-агресором РФ.
One week later, 434,000 nights have been booked. That’s $15M going to Hosts in Ukraine
On behalf of our Hosts in Ukraine, thank you. https://t.co/TXoQzDbF9l
— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 12, 2022
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