Користувачі обвалили рейтинг німецького готелю, у якому охоронець побив українського військовослужбовця

Про це повідомляють #Букви.
Готель мав оцінку близько 4.3 бала. Проте, вже за декілька годин рейтинг обвалили до 2.0, і це, певно, ще не межа.
Українець приїхав до Німеччини на реабілітацію після поранення та зайшов у готельний бар у формі військовослужбовця, де стався інцидент. Військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Персонал зробив кілька зауважень через невідповідність його дрескоду. Відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця.
Конфлікт трапився в готелі Roomers 10 березня, де на військового напав чеченець. Генконсул України у Франкфурті Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.
“Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката”, – додав Костюк.
Водночас інформація про побиття військовослужбовця обурила інтернет-спільноту, тож користувачі почали масово скаржитися на готель, обвалюючи його рейтинг. Під час написання новини середня оцінка закладу вже знизилась до 1.9 бала.
Консульство планує спробувати отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент. Також з’ясовуються норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.
Попередньо повідомляється, що у Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземці можуть його отримати під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.
- У німецькому місті Франкфурт-на-Майні військового ЗСУ сильно побив охоронець готелю – кавказець.
- У столиці Чехії Празі відбувся антиурядовий мітинг на Вацлавській площі. Частина проросійських мітингувальників намагалися зірвати український прапор з будівлі Національного музею.