Користувачі обвалили рейтинг німецького готелю, у якому охоронець побив українського військовослужбовця

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні військового ЗСУ побив охоронець готелю – кавказець. Всього за декілька годин після оприлюднення інформації у ЗМІ, користувачі обвалили рейтинг готелю до позначки у 2.0 бала.

Про це повідомляють #Букви.

Готель мав оцінку близько 4.3 бала. Проте, вже за декілька годин рейтинг обвалили до 2.0, і це, певно, ще не межа.

Українець приїхав до Німеччини на реабілітацію після поранення та зайшов у готельний бар у формі військовослужбовця, де стався інцидент. Військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Персонал зробив кілька зауважень через невідповідність його дрескоду. Відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця.

Конфлікт трапився в готелі Roomers 10 березня, де на військового напав чеченець. Генконсул України у Франкфурті Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.

“Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката”, – додав Костюк.

Водночас інформація про побиття військовослужбовця обурила інтернет-спільноту, тож користувачі почали масово скаржитися на готель, обвалюючи його рейтинг. Під час написання новини середня оцінка закладу вже знизилась до 1.9 бала.

Консульство планує спробувати отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент. Також з’ясовуються норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.

Попередньо повідомляється, що у Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземці можуть його отримати під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.