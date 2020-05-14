Інфіковані коронавірусом COVID-19 кішки можуть заражати інших представників виду. При цьому передача вірусу може бути безсимптомною.

Про це повідомляє Associated Press.

Американські вчені з університету Вісконсіна спостерігали за кішками в лабораторних умовах. Для проведення дослідження вони заразили трьох кішок коронавірусом, узятим у людей. Після цього кожну з інфікованих кішок помістили до здорових тварин. Через п’ять днів коронавірус було виявлено у всіх раніше здорових кішок. При цьому, всі інфіковані кішки не мали ознак захворювання.

В результаті дослідження вчені зазначили, що необхідно більш детально вивчити – чи можлива передача коронавірусу від кішки до людини.

В Американській ветеринарній медичній асоціації заявили про те, що, якщо котів спеціально заразили в лабораторії, це “не означає, що їх так само легко заразити в природних умовах”.

Вірусолог Пітер Хальфманн зазначив, що в умовах пандемії коронавірусу слід бути дуже обережними навіть з домашніми тваринами.

“Не цілуйте своїх домашніх тварин і тримайте поверхню в чистоті, щоб знизити ймовірність зараження вірусом, який може переносити тварина”, – сказав він.

Результати дослідження Хальфманн з колегами опублікували в новоанглійському медичному журналі.

“У них не було нежитю, кашлю, високої температури, вони не втрачали вагу. Якби власники цих тварин подивилися на них, то нічого б не помітили”, – сказав Хальфманн.