Про це під час години запитань до Уряду у Парламенті заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“На початку року ми мали дискусію про необхідну кількість субсидій. Було заплановано в бюджеті 36 млрд гривень, 35,2 якщо бути точним, на сьогоднішній день понад 33 млрд гривень використано на виплату субсидій. До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно ще близько 12 млрд гривень. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету”, – сказав він.

За словами Шмигаля, зміни будуть подані в Раду наступного тижня – до четверга – у відповідний комітет.

“Для того, щоб тут в залі можна було внести зміни, додати близько 12 млрд, Міністерство зараз закінчить точні розрахунки. І будемо просити підтримати, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати”, – додав прем’єр.