Коштом держбюджету Мінкульт профінансує «розробку ідей та концепцій» для проєкту кулінарного шоу

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало договір на понад 3 млн грн для створення проєкту під робочою назвою "Кулінарне шоу" з ТОВ "Маркер медіа". Відповідно до інформації з відкритих джерел, частину коштів за розробку "ідей та концепцій" замовник вже оплатив компанії-переможниці, що єдиною взяла участь у тендері.

Джерело: #Букви

Загалом ДП надасть 9 302 400 грн на створення чотирьох проєктів ТОВ “Маркер медіа”. Компанія вироблятиме проєкти під робочими назвами: “Кулінарне шоу” (спрямовано 3 млн 132 тис. грн), “Розмовна студія” (2 млн 575 тис. 200 грн), “Історична ретроспектива” (1 млн 981 тис. 200 грн), “Прихований кут” (1 млн 614 тис. грн).

Частину вартості послуги з розробки “ідей і концепцій” та реалізації проєкту “Кулінарне шоу” (626,4 тис. грн) згідно з даними офіційного державного вебпорталу, вже оплатили на рахунок компанії.

Так, згідно з даними компанії YouControl, послуги з розробки “ідей та концепцій” передбачені у кожному окремому проєкті.

Відповідно до інформації системи Prozorro переможець тендеру ТОВ “Маркер медіа” заявлений єдиним учасником.

Бенефіціар ТОВ “Маркер медіа” — Денис Сезін.

За 2022-2023 роки компанія отримала з бюджету понад 10 млн грн.

Зауважимо, #Букви надіслали запит до Міністерства культури та інформаційної політики для з’ясування деталей.

Раніше у “Детектор медіа” повідомляли, що у 2017 році Держкіно анулювало прокатні посвідчення трьох фільмів компанії “Маркер медіа”, тому що виявили, що це продукт російського виробництва.

“Прокатне посвідчення анульовано за подачу недостовірних даних. Ми уточнили й виявили, що це російський продукт, а не україно-російський, як його нам подавали. Власне це було причиною ануляції”, — зазначив Сергій Неретін, який тоді був заступником голови Держкіно.

У виданні також нагадали, що за даними Dozorro Transparency International, на виробництво телепродукту за 2022 рік держава витратила майже 400 мільйонів гривень, а на 2023 рік на виробництво контенту заклали в бюджет ще майже 2 мільярди гривень.

Нагадаємо, у січні державний телеканал “Дом” уклав угоди на дві телепрограми за 65 мільйонів гривень. Одну з програм веде колишня учасниця “Кварталу 95” Олена Кравець, а іншу як продюсер очолив Микола Толстих, котрий співпрацював з бізнесменом Ігорем Коломойським.