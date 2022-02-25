Гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр закликав українців підтримувати армію.

Зробити це можна за посиланням.

“У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ”, – зазначив міністр.

Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Міністр нагадав, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд “Повернись живим”. За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!

Ви можете також переказати кошти через “єПідтримку”, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікується, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Скористатись “єПідтримкою” можна, якщо у вас є “зелений” COVID-сертифікат у застосунку “Дія”.