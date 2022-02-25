Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр закликав українців підтримувати армію.
Зробити це можна за посиланням.
“У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ”, – зазначив міністр.
Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Міністр нагадав, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд “Повернись живим”. За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!
Ви можете також переказати кошти через “єПідтримку”, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікується, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.
Скористатись “єПідтримкою” можна, якщо у вас є “зелений” COVID-сертифікат у застосунку “Дія”.
- Нагадаємо, на знак солідарності та підтримки України компанія CD PROJEKT Group пожертвувала Україні 1 млн злотих (понад 7 млн грн).
- ООН збільшує свою гуманітарну присутність в Україні – $20 млн допомоги.
- Також стало відомо, що українці за добу перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Минулого дня вдалося зібрати більше, ніж за весь 2021 рік.