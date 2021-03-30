Кандидат в нардепи від "Свободи" на довиборах в Раду Руслан Кошулинський вимагає оголошення перевиборів через численні порушення під час підрахунку голосів.

Про це він заявив в Facebook.

Кошулинський заявив, що під час проведення виборів його опоненти дозволяли собі “брудні технології”.

“Достатньо лише глянути на те, що відбувалося в день тиші, в сам день виборів і зараз, під час підрахунку.

Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК — це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу”, — переконаний політик.

У зв’язку з цим кандидат від “Свободи” вимагає перевибори.

“Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори“, — заявив він.

Зауважимо, станом на 23:30 30 березня ЦВК опрацювала 67,5% протоколів. За наявними результатами, лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,3%). Далі йдуть Руслан Кошулинський (28,88%) та Олександр Шевченко (“За майбутнє”, 28,73%).

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленька. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.