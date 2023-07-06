Попит на деякі товари зростає чи зменшується, залежно від сезону. Та є категорії, продажі в яких стабільно високі упродовж усього року. До цієї групи, як зазначають аналітики сервісу Emporium, належать косметичні засоби та парфумерія. В умовах, що склалися зараз в Україні, закономірним стало зростання попиту на промокоди для придбання продукції зі знижкою.

Ураховуючи ситуацію, продавці регулярно розширюють спектр позицій, на які розповсюджуються знижки. Про вигідні для покупців пропозиції розповіли експерти Emporium.

Знижки на косметику та парфуми

Найбільш популярним та ефективним інструментом , що забезпечує знижку під час онлайн-шопінгу є промокоди. Так, споживачі, які користуються кодами з emporium.com.ua, заощаджують як мінімум 10%. А, наприклад, в Notino промокод з https://emporium.com.ua/shops/ notino-ua забезпечує знижку 25%.

Щоб привернути увагу нових клієнтів та зробити більш лояльними постійних покупців, магазини використовують різні інструменти:

проводять акції на кшталт “1 = 2” або “1 + 1 = 3” та розпродажі;

роблять подарунки за перше замовлення чи відгук у вигляді пробників чи супутніх товарів;

дають дисконт за підписку на розсилку новин або сторінку магазину в соцмережі

пропонують безплатне доставлення замовлення.

Також, намагаючись іти в ногу з часом та якомога повніше задовольняти запити споживачів, онлайн-магазини розширили асортимент товарів середньої цінової категорії. Водночас більшість ритейлерів відмовилася торгувати продукцією російських виробників та закордонних брендів, які продовжують працювати на ринку РФ.

На яких товарах і де можна зекономити

Декоративна косметика. При замовленні засобів для макіяжу на сайті Eva.ua можна заощадити до 70%. Розмір знижки на Notino та Parfums UA досягає 50%. Цікаві пропозиції роблять магазини Yves Rocher, MakeUp, Parfum City. Створення оригінального б’юті-образу з використанням придбаної тут косметики обійдеться на 30-40% дешевше. Додатково зекономити допомагає також участь у програмі лояльності Eva.ua чи членство у Beauty Club MakeUp. Засоби догляду за тілом. Найвигідніші пропозиції робить американський iHerb — з промокодом товари цієї групи можна замовити зі знижкою 50%. Купуючи в Notino, MakeUp чи Hillary Cosmetics вдасться зекономити майже 40%. Знижка за промокодом в інтернет-магазині Yves Rocher складає 30% від початкової ціни. Парфумерія. Ціна продукції визнаних у світі брендів після активації промокода знижується, зазвичай, на 25%. А от, наприклад, подарункові набори чи жіночі парфуми бренду Calvin Klein на сайті Notino можна придбати зі знижкою до 60%. Промокод MakeUp забезпечує фіксовану знижку — 400 грн. Пропозиція стосується будь-яких брендових парфумів. Розмір знижки за промокодом на пробники та парфуми з оригінальними ароматами в Mirisу складає 40-45%.

Зі знижкою можна також купити засоби догляду за волоссям — шампуні, гелі, лосьйони. Eva.ua часто відбирає їх для участі в акції “Товар дня”. У цей час засоби для волосся можна придбати на 50% дешевше. Notino пропонує зекономити 30%, а Hillary Cosmetics — 25%.