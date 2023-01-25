Саліцилова кислота часто міститься в косметиці для обличчя. Що це за інгредієнт? Який результат забезпечують засоби для проблемної шкіри в разі регулярного застосування? Давайте з’ясуємо!

Що таке саліцилова кислота?

Саліцилова кислота — це жиророзчинна речовина, яка належить до фенольних бета-гідрокислот. Її безбарвні кристали розчиняються у спиртах та майже нерозчинні у воді.

Уперше саліцилову кислоту було отримано в ХІХ столітті під час вимочування вербової кори у гарячій воді. Зараз вона виготовляється шляхом хімічного синтезу, який дає змогу отримувати безпечну концентрацію речовини.

Для чого саліцилова кислота використовується у косметології? Вона застосовується як кератолітичний компонент у складі засобів для відлущування та проблемної шкіри.

Як саліцилова кислота діє на шкіру?

Мінімізує прояви запалення та акне завдяки антисептичній і бактерицидній дії.

Забезпечує інтенсивну ексфоліацію шкіри шляхом руйнування десмосом між зроговілими клітинами.

Пришвидшує регенерацію епідермальних клітин.

Регулює активність сальних залоз та зменшує утворення їхнього секрету.

Проникає глибоко в пори та очищує їх від себуму, що запобігає появі чорних цяток і прищів.

Освітлює та відбілює шкіру, зменшує пігментацію, сліди акне.

Вирівнює тон обличчя, протидіє віковим змінам.

Поліпшує мікроциркуляцію, пришвидшує відновлення тканин та загоєння пошкоджень шкіри.

Саліцилова кислота для обличчя — незамінний помічник, який виконує чимало функцій. Саме тому її часто можна побачити у складі формул для проблемної та жирної шкіри, а також в антивікових продуктах.

Які проблеми усуває саліцилова кислота?

Засоби, що містять цей інгредієнт, успішно борються з такими недоліками:

чорні цятки, акне;

пігментні плями;

зморшки;

лущення, нерівність рельєфу шкіри;

тьмяний колір обличчя;

підвищена активність сальних залоз.

Завдяки численним ефектам саліцилова кислота рутинно використовується у косметології, допомагаючи пацієнтам позбутися прищів, вікових змін та інших проблем.

Правила застосування косметики з саліциловою кислотою

Саліцилова кислота для обличчя має свої показання та протипоказання. Перед використанням засобів, що її містять, рекомендується проконсультуватися з кваліфікованим косметологом або дерматологом.

Звертаємо вашу увагу на правила безпечного застосування саліцилової кислоти:

не використовуйте засоби з концентрацією речовини понад 10%, щоб уникнути опіків;

обережно застосовуйте продукти з саліциловою кислотою для сухої та гіперчутливої шкіри — вона може відреагувати на нанесення почервонінням, свербежем, лущенням;

не наносьте на шкіру спиртові розчини саліцилової кислоти у чистому вигляді, щоб запобігти зневодненню шкіри.

Косметика з саліциловою кислотою — це надійні та ефективні засоби, які регулярно використовують у практиці косметологи та дерматологи.