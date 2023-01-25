Саліцилова кислота часто міститься в косметиці для обличчя. Що це за інгредієнт? Який результат забезпечують засоби для проблемної шкіри в разі регулярного застосування? Давайте з’ясуємо!
Що таке саліцилова кислота?
Саліцилова кислота — це жиророзчинна речовина, яка належить до фенольних бета-гідрокислот. Її безбарвні кристали розчиняються у спиртах та майже нерозчинні у воді.
Уперше саліцилову кислоту було отримано в ХІХ столітті під час вимочування вербової кори у гарячій воді. Зараз вона виготовляється шляхом хімічного синтезу, який дає змогу отримувати безпечну концентрацію речовини.
Для чого саліцилова кислота використовується у косметології? Вона застосовується як кератолітичний компонент у складі засобів для відлущування та проблемної шкіри.
Як саліцилова кислота діє на шкіру?
- Мінімізує прояви запалення та акне завдяки антисептичній і бактерицидній дії.
- Забезпечує інтенсивну ексфоліацію шкіри шляхом руйнування десмосом між зроговілими клітинами.
- Пришвидшує регенерацію епідермальних клітин.
- Регулює активність сальних залоз та зменшує утворення їхнього секрету.
- Проникає глибоко в пори та очищує їх від себуму, що запобігає появі чорних цяток і прищів.
- Освітлює та відбілює шкіру, зменшує пігментацію, сліди акне.
- Вирівнює тон обличчя, протидіє віковим змінам.
- Поліпшує мікроциркуляцію, пришвидшує відновлення тканин та загоєння пошкоджень шкіри.
Саліцилова кислота для обличчя — незамінний помічник, який виконує чимало функцій. Саме тому її часто можна побачити у складі формул для проблемної та жирної шкіри, а також в антивікових продуктах.
Які проблеми усуває саліцилова кислота?
Засоби, що містять цей інгредієнт, успішно борються з такими недоліками:
- чорні цятки, акне;
- пігментні плями;
- зморшки;
- лущення, нерівність рельєфу шкіри;
- тьмяний колір обличчя;
- підвищена активність сальних залоз.
Завдяки численним ефектам саліцилова кислота рутинно використовується у косметології, допомагаючи пацієнтам позбутися прищів, вікових змін та інших проблем.
Правила застосування косметики з саліциловою кислотою
Саліцилова кислота для обличчя має свої показання та протипоказання. Перед використанням засобів, що її містять, рекомендується проконсультуватися з кваліфікованим косметологом або дерматологом.
Звертаємо вашу увагу на правила безпечного застосування саліцилової кислоти:
- не використовуйте засоби з концентрацією речовини понад 10%, щоб уникнути опіків;
- обережно застосовуйте продукти з саліциловою кислотою для сухої та гіперчутливої шкіри — вона може відреагувати на нанесення почервонінням, свербежем, лущенням;
- не наносьте на шкіру спиртові розчини саліцилової кислоти у чистому вигляді, щоб запобігти зневодненню шкіри.
Косметика з саліциловою кислотою — це надійні та ефективні засоби, які регулярно використовують у практиці косметологи та дерматологи.