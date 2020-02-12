Очільник Космічних сил США генерал Джон Реймонд звинуватив Росію в шпигунстві, заявивши, що їх супутники підійшли на критично близьку відстань до американського супутника-шпигуна.

Про це повідомляє американський журнал TIME.

Раніше повідомлялося, що російський супутник Kosmos 2542 здійснив деякі маневри, максимально наблизившись і повторюючи траєкторію польоту супутника Національного управління військово-космічної розвідки США USA 245.

У США припускали, що російський космічний апарат може бути призначений для того, щоб вивчати їх об’єкт, перехоплювати розвідувальні дані, або ж бути “вбивцею супутників”.

Реймонд стверджує, що два супутника-інспектора, як їх називають в Росії, вже тривалий час маневрують гранично близько біля американського супутника-шпигуна, що збирає розвідувальні дані.

“У листопаді минулого року російський уряд запустив супутник, який пізніше випустив другий супутник. Ці супутники активно маневрували поблизу американського урядового супутника … Російський уряд називає їх “супутниками-інспекторами”, – сказав він.

Генерал підкреслив, що російські супутники віддаляються від американського, що викликає загрозу для Національного управління військово-космічної розвідки.

“Спочатку “Космос-2542” не перебував поруч з USA-245, але через два тижні після запуску російський супутник розділився на два об’єкти. До середини січня “Космос-2542” і “Космос-2543″ наблизилися до USA -245. Російські космічні апарати підійшли до американського на відстань в 300 кілометрів, так що їх чітко спостерігав USA-245”, – пояснив він.

В результаті, генерал розкритикував Росію за розробку технологій, які могли б зашкодити американським системам в космосі, заявивши, що недавні маневри можуть “створити небезпечну ситуацію в космосі”.

На даний момент два супутника розділені відстанню всього лише в 150 – 300 кілометрів. Зараз російський супутник почав віддалятися, але буде все ж близько від американського протягом кількох наступних тижнів.