Пілотований космічний корабель Crew Dragon, розроблений приватною американською компанією SpaceX Ілона Маска, успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) і прямує до Землі.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Американське космічне агентство NASA і компанія Маска 30 травня із другої спроби запустили корабель Crew Dragon з астронавтами до МКС. Корабель вивела в космос ракета Falcon 9.

На МКС вирушили астронавти Дуглас Херлі та Роберт Бенкен. Через приблизно 19 годин після старту ракети вони успішно пристикувалися до космічної станції.

Через 63 дні астронавти залишили МКС і вирушили назад на Землю на кораблі Crew Dragon.

Космічний корабель успішно відстикувався від станції о 19:35 вечора за північноамериканським східним часом у суботу, 1 серпня (приблизно о 2:35 ночі 2 серпня за Києвом).

До Землі Crew Dragon летітиме близько 19 годин. Його прибуття очікується сьогодні о 14:48 за північноамериканським східним часом (о 21:48 за Києвом).

In case you missed it, @SpaceX‘s Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station. Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU — NASA (@NASA) August 2, 2020

Корабель повинен приводнитися біля узбережжя Флориди в Мексиканській затоці.

Як повідомляє американський телеканал CNN, у NASA вирішили не відкладати політ, незважаючи на ураган “Ісайя”, що сформувався над Атлантикою та наближається до східного узбережжя Флориди.

В агентстві запевнили, що Crew Dragon знаходиться “на безпечній траєкторії”. Чиновники продовжують спостерігати за погодними умовами.

У NASA раніше визначили кілька місць в Атлантичному океані і Мексиканській затоці, де потенційно можуть приводнитися астронавти. Мексиканську затоку було обрано, оскільки там очікуються більш сприятливі погодні умови.

Очікується, що Crew Dragon увійде в атмосферу Землі, випустить парашути і приводниться в районі Пенсаколи в Мексиканській затоці. Після цього корабель і екіпаж підбере спеціальне рятувальне судно Go Navigator.

Якщо погода все ж значно погіршиться, Херлі і Бенкену доведеться кілька діб залишатися на орбіті Землі (від 24 до 48 годин). У астронавтів є кисень і необхідні припаси для цього.

Варто зазначити, що запуск Crew Dragon до МКС (місія SpaceX Demo-2) є історичним для США. Це перший американський пілотований корабель, запущений з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів).

Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі.

SpaceX Demo-2 – завершальний етап сертифікації перед початком повноцінної штатної експлуатації Crew Dragon.

У разі успішного завершення польоту США відмовляться від послуг російських кораблів “Союз”, які зазвичай проводили відправку астронавтів з космодрому “Байконур” в Казахстані на МКС.