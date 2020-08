Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Американське космічне агентство NASA і компанія Маска 30 травня із другої спроби запустили корабель Crew Dragon з астронавтами до МКС. Корабель вивела в космос ракета Falcon 9.

На МКС вирушили астронавти Дуглас Херлі та Роберт Бенкен. Через приблизно 19 годин після старту ракети вони успішно пристикувалися до космічної станції.

Через 63 дні астронавти залишили МКС і вирушили назад на Землю на кораблі Crew Dragon.

Космічний корабель успішно відстикувався від станції о 19:35 вечора за північноамериканським східним часом у суботу, 1 серпня (приблизно о 2:35 ночі 2 серпня за Києвом).

До Землі Crew Dragon летітиме близько 19 годин. Його прибуття очікується сьогодні о 14:48 за північноамериканським східним часом (о 21:48 за Києвом).

In case you missed it, @SpaceX‘s Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.

Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU

— NASA (@NASA) August 2, 2020