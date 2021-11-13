Глен де Вріс (Glen de Vries), бізнесмен, який брав участь у космічному польоті Blue Origin минулого місяця, загинув в авіакатастрофі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У поліції штату Нью-Джерсі уточнили, що літак, яким летів бізнесмен, розбився в четвер, 11 листопада, в окрузі Сассекс на північний захід від Нью-Йорка. На борту легкомоторного літака перебували двоє людей – 49-річний де Вріз і 54-річний Томас Фішер.

Судно впало в лісовий масив в районі Хемптона за 65 км від Нью-Йорка. Причини авіакатастрофи поки невідомі.

Де Вріс так і не повідомив, скільки він заплатив за місце на космічному кораблі New Shepherd. Але якою б не була сума, після повернення на Землю він зазначив, що воно того варте.

“Ми спустошені, дізнавшись про раптову кончину Глен де Вріза. Він приніс стільки життя та енергії всій команді Blue Origin та своїм товаришам по команді. Його пристрасть до авіації, його благодійна діяльність та його відданість своїй справі ще довго поважатимуться і захоплюватимуться“, – зазначив представник Blue Origin.

Мільярдер Джефф Безос, якому належить компанія Blue Origin також висловив свої співчуття.

“Така трагічна втрата. Ми з Лорен убиті горем і пам’ятатимемо той дорогоцінний час, який ми провели разом. Ми щиро співчуваємо його партнерці Лії та всім його близьким. Світ надто рано втратив тебе, Глен“, – зазначив він.