Автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express зафіксувала на поверхні Марса химерне зображення, що нагадує фігуру янгола з німбом і серцем.

Про це повідомляється на сайті ESA.

Знімки були отримані бортовою стереокамерою високого розширення апарату Mars Express.

Незвичайне зображення знаходиться в південній полярній області Марса. За словами вчених, воно нагадує різдвяного янгола.

Південний полюс зазвичай покритий крижаною шапкою товщиною 1,5 км, діаметром близько 400 км і об’ємом 1,6 мільйона кубічних км, з яких трохи більше 12% становить водяний лід. Інша частина “шапки” в основному складається із “сухого льоду” (твердого діоксиду вуглецю), який замерзає взимку і потім сублімується (перетворюється з твердої речовини на газ) влітку.

Незвичайне зображення “янгола” з’явилося після того, як розтанув лід (зараз на Марсі тепла пора року). Воно сформовано за рахунок сублімації льоду, ерозії гірських порід і падіння метеорита.

ДОВІДКА. Mars Express – діюча автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства, призначена для вивчення Марса. Космічний апарат складається з орбітальної станції (штучного супутника Марса) і спускного апарата з автоматичною марсіанською станцією “Бігль-2”. Станція була запущена 2 червня 2003 року.