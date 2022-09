Космічний апарат NASA успішно врізався в астероїд Діморф, аби змінити його траєкторію: відео

Про це повідомляє пресслужба агенства.

Апарат DART провів у космосі 10 місяців, перш ніж дістався цілі. Як результат, йому вдалося змінити траєкторію руху астероїда “Діморфос”. Варто зауважити, що це перше подібне випробування в історії.

Діаметр “Діморфоса” 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда завширшки 780 метрів та знаходяться на 11 мільйонів кілометрів від нашої планети.

DART, що важить 570 кілограмів зіткнувся з астероїдом на швидкості 22,5 тисячі кілометрів на годину. Тепер за астероїдом спостерігатиме наукова група, яка має підтвердити, що в результаті удару орбіта “Діморфоса” змінилася: “Незначна зміна його [астероїда] швидкості – це все, що нам потрібно, щоб істотно змінити шлях, яким рухатиметься астероїд”, – сказав заступник адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Томас Зурбухен.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022