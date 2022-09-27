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Космічний апарат NASA успішно врізався в астероїд Діморф, аби змінити його траєкторію: відео

Апарат космічної місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) DART успішно вразив свій перший астероїд. Вчені намагалися з'ясувати, чи буде зіткнення ефективним способом зміни курсу астероїда в разі загрози для Землі.

Вівторок, 27 вересня 2022, 12:03
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Про це повідомляє пресслужба агенства.

Апарат DART провів у космосі 10 місяців, перш ніж дістався цілі. Як результат, йому вдалося змінити траєкторію руху астероїда “Діморфос”. Варто зауважити, що це перше подібне випробування в історії.

Діаметр “Діморфоса” 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда завширшки 780 метрів та знаходяться на 11 мільйонів кілометрів від нашої планети.

DART, що важить 570 кілограмів зіткнувся з астероїдом на швидкості 22,5 тисячі кілометрів на годину. Тепер за астероїдом спостерігатиме наукова група, яка має підтвердити, що в результаті удару орбіта “Діморфоса” змінилася: “Незначна зміна його [астероїда] швидкості – це все, що нам потрібно, щоб істотно змінити шлях, яким рухатиметься астероїд”, – сказав заступник адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Томас Зурбухен.

Теги: NASA, відео, дослідження космосу, астероид, космос

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