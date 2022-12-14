Про це повідомили у пресслужбі президента Косово Вйоса Османі.

Заявку підписали президент Косово та очільники уряду і парламенту.

Поки що невідомо, як діятиме Європейський Союз у відповідь на заявку щодо вступу. Нині незалежність країни не визнали п’ять членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, теж не визнала Косово.

Раніше перший віцепрем’єр-міністр Косово Беснік Біслім заявляв, що “без Західних Балкан Євросоюз ніколи не буде завершеним проєктом”. За його розрахунками, країна може бути готовою до вступу до ЄС у 2030 році.

“Оскільки набуття членства є довготривалим процесом, ми вважаємо, що до того часу ми владнаємо всі суперечливі питання, які заважають цим країнам визнати Косово, і закриємо це питання”, – казав він щодо країн, які не визнали Косово.

Зазначалося, що держава планує продемонструвати європейським лідерам серйозність намірів проводити реформи, щоб наближатися до критеріїв відповідності ЄС.