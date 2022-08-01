Про це повідомляє Reuters.
У неділю вдень у Мітровиці на півночі Косово було чутно сирени повітряної тривоги, а місцеві ЗМІ повідомляли, що по всій території помічено велику присутність машин екстреної допомоги. У прикордонному місті Косово звучали постріли та сирени. Демонстранти побудували барикади, а невідомі озброєні люди обстріляли поліцейських Косова вздовж неспокійного північного кордону з Сербією напередодні набуття чинності новим законом, який зобов’язує етнічних сербів, які проживають у Косово, змінити сербські номерні знаки на косовські протягом наступних двох місяців. Багато сербів у Косово досі користуються сербськими номерними знаками, що уряд вважає незаконним.
Після зустрічі з послом США в неділю ввечері уряд Косово оголосив, що відкладе впровадження рішень щодо номерних знаків та ідентифікації на один місяць.
Попри рішення, демонстранти не розібрали барикад та не розблокували дороги, зокрема два пункти пропуску. Оскільки заповнені гравієм вантажівки та важка техніка продовжували блокувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів Брняк і Яріньє на півночі Косово в понеділок вранці, уряд почав видавати документи на найбільшому прикордонному пункті Мердаре.
“Це рішення виконуватиметься до тих пір, поки не будуть зняті всі барикади і не буде забезпечена свобода пересування людей і товарів”, – заявив міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свекла.
Вертольоти місії KFOR під проводом НАТО літали над північчю Косово, яке переважно населене сербами і має пряме сполучення з Сербією. Прикордонні пункти пропуску Брняк і Яріньє залишалися закритими.
Косово як незалежну державу визнали понад 100 країн, але не Сербія чи Росія.
- Про причини та передумови конфлікту між Сербією та Косово читайте за посиланням.
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