Уряд Косова в понеділок почав видавати додаткові документи громадянам Сербії, які перетинають його територію.

Про це повідомляє Reuters.

У неділю вдень у Мітровиці на півночі Косово було чутно сирени повітряної тривоги, а місцеві ЗМІ повідомляли, що по всій території помічено велику присутність машин екстреної допомоги. У прикордонному місті Косово звучали постріли та сирени. Демонстранти побудували барикади, а невідомі озброєні люди обстріляли поліцейських Косова вздовж неспокійного північного кордону з Сербією напередодні набуття чинності новим законом, який зобов’язує етнічних сербів, які проживають у Косово, змінити сербські номерні знаки на косовські протягом наступних двох місяців. Багато сербів у Косово досі користуються сербськими номерними знаками, що уряд вважає незаконним.

Після зустрічі з послом США в неділю ввечері уряд Косово оголосив, що відкладе впровадження рішень щодо номерних знаків та ідентифікації на один місяць.

Попри рішення, демонстранти не розібрали барикад та не розблокували дороги, зокрема два пункти пропуску. Оскільки заповнені гравієм вантажівки та важка техніка продовжували блокувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів Брняк і Яріньє на півночі Косово в понеділок вранці, уряд почав видавати документи на найбільшому прикордонному пункті Мердаре.