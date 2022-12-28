Косово закриває головний прикордонний пункт з Сербією

28 грудня у Косово закрили свій найбільший пункт перетину кордону з Сербією після того, як протестувальники заблокували його з боку Сербії, щоб підтримати своїх етнічних родичів у відмові визнати незалежність країни.

Про це інформує Reuters.

Напруженість між Белградом і Приштиною особливо загострилася з минулого місяця, коли представники етнічних сербів на півночі Косова залишили державні установи, включаючи поліцію та судову систему, через рішення уряду Косова замінити сербські номерні знаки автомобілів.

Міністр внутрішніх справ Джелал Свекла заявив, що Сербія під впливом Росії прагне дестабілізувати ситуацію в Косово. У Сербії заперечують, виправдовуючись, що “просто хочуть захистити там сербів”.

28 грудня Кремль також заперечив звинувачення Косово, але заявив, що підтримує Белград.

Сербія – суверенна країна, і абсолютно неправильно шукати тут деструктивний вплив Росії”, – заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Понад 20 років Косово було джерелом напруги між Заходом, який підтримував його незалежність, і Росією, яка підтримує Сербію в її зусиллях заблокувати членство країни в міжнародних організаціях, зокрема й ООН.

27 грудня Сербія привела свої війська в стан найвищої бойової готовності. Пізно у вівторок президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна продовжує боротися за мир і шукає компроміс.

У вівторок вранці в Мітровиці припаркували вантажівки, з метою блокування дороги, що з’єднує частину міста з більшістю сербів і частину міста з більшістю албанців.

Уряд у Приштині звернувся до миротворчих сил НАТО в країні з проханням розчистити барикади.

Міністерство закордонних справ Косова оголосило на своїй сторінці у Facebook, що контрольно-пропускний пункт Мердаре закрито з опівночі.

Пункт в’їзду в Мердаре є найважливішим у Косово для автомобільних вантажних перевезень.

Оскільки два менших пункти пропуску на сербському кордоні на півночі закриті з 10 грудня, тож наразі функціонує лише три пункти пропуску між двома країнами.

Міністр оборони Сербії Мілош Вуцевіч заявив, що Вучич веде переговори з так званою групою Квінт із США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії про вирішення нинішньої напруженості.

Косово, де переважають албанці, оголосило незалежність від Сербії в 2008 році за підтримки Заходу після війни 1998-99 років, у яку НАТО втрутилося, щоб захистити етнічних албанців.