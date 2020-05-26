Про це повідомляє Reuters.

У серпні 2018 року національний конституційний суд постановив, що заборона на одностатеві шлюби є неконституційним і дав парламенту 18 місяців для прийняття відповідного закону. Сьогодні опівночі рішення про легалізацію одностатевих шлюбів вступило в силу.

“Коста-Ріка святкує сьогодні: рівність шлюбів стала реальністю в першій країні в Центральній Америці! Ми радіємо разом з вами: вітаємо всіх, хто так старанно працював, щоб це сталося!” – зазначили в Міжнародній асоціації ЛГБТ (ILGA).

Коста-Ріка стала шостою країною в Латинській Америці і 28-ою державою-членом ООН, яка визнала одностатеві шлюби.

Зазначається, що легалізація одностатевих шлюбів була головною передвиборчою обіцянкою президента Карлоса Альварадо Кесада, який вступив на посаду в травні 2018 року.

“Ця зміна призведе до значних соціальних і культурних перетворень в країні. Геї та лезбійки матимуть такі ж права, як і будь-яка інша людина, пара або сім’я в цій країні”, – прокоментував він легалізацію.