Коста-Рика перша країна у світі, що зробила вакцинацію неповнолітніх проти коронавірусу обов'язковою.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Коста-Рики.

За рішенням уряду Коста-Рики вакцинація проти COVID-19 є частиною офіційної базової схеми вакцинації. До цієї схеми вже включена вакцина проти вітрянки, поліомієліту, вірусу папіломи людини.

Вакцинація проти коронавірусу підлітків від 12 років у країні загальнодоступна з 25 жовтня. Наразі там 73% людей віком від 12 до 19 років зробили хоча б одне щеплення.

За вчасне щеплення дітей відповідають батьки або законні представники дитини. Водночас підлітки від 15 років можуть вакцинуватися і без супроводу дорослих.

Як пише BBC, уряд країни вже підписав угоду з Pfizer про постачання необхідної кількості доз для щеплення усіх дітей цієї вікової групи. Тому ймовірно, що до програми обов’язкової вакцинації згодом залучать і дітей від 5 до 11 років.

Зауважимо, що наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинувати проти COVID-19 дітей від 12 років незалежно від того, чи є вони у групі ризику.