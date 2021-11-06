Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Коста-Рики.
За рішенням уряду Коста-Рики вакцинація проти COVID-19 є частиною офіційної базової схеми вакцинації. До цієї схеми вже включена вакцина проти вітрянки, поліомієліту, вірусу папіломи людини.
Вакцинація проти коронавірусу підлітків від 12 років у країні загальнодоступна з 25 жовтня. Наразі там 73% людей віком від 12 до 19 років зробили хоча б одне щеплення.
За вчасне щеплення дітей відповідають батьки або законні представники дитини. Водночас підлітки від 15 років можуть вакцинуватися і без супроводу дорослих.
Як пише BBC, уряд країни вже підписав угоду з Pfizer про постачання необхідної кількості доз для щеплення усіх дітей цієї вікової групи. Тому ймовірно, що до програми обов’язкової вакцинації згодом залучать і дітей від 5 до 11 років.
Зауважимо, що наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинувати проти COVID-19 дітей від 12 років незалежно від того, чи є вони у групі ризику.
- Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
- Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.
- У МОЗ пояснили, у яких випадках не можна робити COVID-щеплення