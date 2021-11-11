Костел Святого Миколая, який на початку вересня постраждав від пожежі, передадуть римо-католицький релігійній громаді.

Про це пише пресслужба парафії костелу у Facebook.

Визначено дату передачі костелу в користування парафії Святого Миколая на 1 червня 2022 року.

Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування релігійної громади приміщення Костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь-якому разі не пізніше 01 червня 2022 року.

Представники міністерства пообіцяли допомогти громаді підготувати усі необхідні документи та допомогти виконати усі процедури для вчасної передачі костелу. Сторони домовились, що релігійна громада зобов’язується дотримуватись вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини” як користувач пам’ятки культурної спадщини національного значення після передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування релігійної громади приміщення костелу Святого Миколая.

Пресслужба парафії закликає усіх небайдужих молитися за передачу костелу громаді “усвідомлюючи усі перешкоди та протидії щодо повернення храму парафії”.

Довідка. Костел Святого Миколая створив архітектор Владислав Городецький у неоготичному стилі. Окрім свого зовнішнього вигляду, він відомий органними концертами, які проводяться Національним будинком органної й камерної музики України. Останній ділить приміщення костелу з парафією Святого Миколая Римо-католицької церкви. Стосовно цього також неодноразово виникали суперечки. З 2009 року приміщення перебувало в аварійному стані. Активісти неодноразово били на сполох, що від костелу вже відпадають частини фасаду.