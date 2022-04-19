Міністерство оборони Японії, у межах воєнної допомоги Україні у боротьбі з російської агресією, планує передати Києву костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC) а також партію дронів.

Про це повідомили у Twitter уряду Японії.

У дописі йдеться про те, що українці продовжують захищати свою державу, тому міноборони Японії, своєю чергою, буде продовжувати максимальну підтримку України.

У межах цієї підтримки Україні передадуть нову партію воєнної допомоги. Зокрема костюми та маски NBC і дрони.