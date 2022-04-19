Про це повідомили у Twitter уряду Японії.
У дописі йдеться про те, що українці продовжують захищати свою державу, тому міноборони Японії, своєю чергою, буде продовжувати максимальну підтримку України.
У межах цієї підтримки Україні передадуть нову партію воєнної допомоги. Зокрема костюми та маски NBC і дрони.
#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM
— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022
- Нагадаємо, Японія оголосила про згоду щодо співавторства резолюції ООН стосовно права вето. Реформу планують репрезентувати країнам-учасницям наступного тижня.
- Відомо, що Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 російських компаній, а також заморозила активи найбільших банків РФ — “Сбербанку” та “Альфа-Банку”.
- Також агентство національної безпеки та розвідки Японії вилучило український полк “Азов” з “довідника стосовно міжнародного тероризму” за 2021 рік.
- Раніше Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Країна наголошує, що Росія мусить понести відповідальність за вбивство мирних жителів.