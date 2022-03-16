Знаменитий кіт Степан з Харкова, відео з яким у соцмережах набирає мільйони переглядів, у безпеці. Його евакуювали спільно з власницею до Франції.

Про це повідомила його господарка Анна.

Анна з котом жили у районі Північної Салтівки. У їхній будинок за тиждень після початку війни влучив снаряд.

“У двох-трьох десятках квартир висипалися всі шибки. Так само два снаряди впали у нас у дворі перед будинком. Дві ночі ми сиділи у підвалі. Тиждень сиділи без світла. Щоб зарядити телефон, ми ходили у сусідній під’їзд у підвал. Потім нам вдалося поїхати. Харківські волонтери допомогли та вивезли нас на залізничний вокзал. Ми сіли на поїзд “Харків-Львів”. Потім пішли до кордону з Польщею. На кордоні ми стояли у пішій черзі, людей було дуже багато. Ми пройшли кордон через 9 годин”, — зазначила вона у дописі в Instagram.

Потрапити до Франції допомогла Всесвітня Асоціація Інфлюенсерів з Монако.

13-річний кіт Степан вважається знаменитістю у популярній соціальній мережі. Відео та фото зі Степаном господарка кота публікує також у TikTok, де у нього вже понад мільйон підписників.