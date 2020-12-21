Про це Ковалів написала в Facebook.

Про причини свого рішення Ковалів не повідомила, заявивши, що це був “неймовірний досвід”.

“Сьогодні я йду залишаю посаду заступника керівника Офісу Президента. Це був неймовірний досвід та велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимир Зеленський та кожному, з ким ми працювали разом і досягали результатів”, – написала вона.

В Офісі президента підтвердили, що Ковалів покинула займану посаду, зазначивши, що вона звільнилася за власним бажанням.

“Зеленський відзначив важливу роль пані Юлії у своїй команді. За словами Глави держави, вона зробила вагомий внесок в економічний розвиток України. Так, за її участю були напрацьовані заходи з підтримки людей і бізнесу на період посилення карантинних обмежень, ухвалена низка важливих законів та налагоджена тісна співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ. Володимир Зеленський цінує високу професійність та націленість Юлії Ковалів на результат, тому вона залишається в команді Глави держави до нових професійних звершень”, – повідомили в Офісі президента.