Козак, що розрубав огірок на долоні у президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Запоріжжя, балотуватиметься до міської ради.

Про це повідомила радник голови Запорізької ОДА з питань реалізації гендерної політики в області Тетяна Ковиліна у своєму Facebook.

“У нашій команді “Справжніх Дій” з’явився справжній козак, кандидат у депутати міської ради Андрій Лозовий, який розрубав навпіл огірок президентові Зеленському”, — написала вона.

Користувачі соцмереж розкритикували й висміяли таке рішення команди “Справжніх дій”.

“Розрубав навпіл огірок Зеленському” … Ммм ммм… Як це чудово”, “Більше клоунів треба в команду”, “Але ж хтось подавав Зеленському кави вранці! Хтось мив унітаз в номері, де жив Зеленський! Скільки потенційних депутатів !!!”, “Справжня дія, як і всі інші, втім. Відмінний вибір партії, щоб піти, нарешті, на пенсію”, “Просто немає слів”, – пишуть під постом українці.