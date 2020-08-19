В рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час відвідування “Хортиці” Зеленський переглянув виступ гурту “Січові козаки”.

За даними ОП, “його учасники не лише продемонстрували президенту майстерність застосування різної зброї, а й перевірили на сміливість – шаблею розрубали огірок на його долоні”.

Фото: Офіс президента

Вони також звернулися до Глави держави та міністра з пропозицією реалізувати національний проєкт “Справжній козак”, у межах якого не лише випробовували б сміливців, а й розповідали про українські традиції, культуру. На згадку про зустріч Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку подарували підкови на щастя.

Президент відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території заповідника та коротко поспілкувався з відвідувачами Січі.