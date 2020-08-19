Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Під час відвідування “Хортиці” Зеленський переглянув виступ гурту “Січові козаки”.
За даними ОП, “його учасники не лише продемонстрували президенту майстерність застосування різної зброї, а й перевірили на сміливість – шаблею розрубали огірок на його долоні”.
Фото: Офіс президента
Вони також звернулися до Глави держави та міністра з пропозицією реалізувати національний проєкт “Справжній козак”, у межах якого не лише випробовували б сміливців, а й розповідали про українські традиції, культуру. На згадку про зустріч Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку подарували підкови на щастя.
Президент відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території заповідника та коротко поспілкувався з відвідувачами Січі.
- Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує знижуватися і наразі становить менш як 34%.