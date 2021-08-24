Про це поінформували в пресслужбі компанії.
У вівторок, 24 серпня, українські користувачі пошуковика можуть побачити святковий дудл на стартовій сторінці.
В описі на сторінці дудлів Google зазначено, що саме цього дня у 1991 році Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності.
“Сьогоднішній дудл присвячено Дню Незалежності України, щорічному вшануванню багатої культурної спадщини нації та її подорожі до свободи”, – йдеться в описі.
Для святкового дудла використано кольори національного прапора України – синій та жовтий.
Центральним об’єктом дудла стало стилізоване зображення козацької чайки – безпалубного весельно-вітрильного човна, що використовувався запорізькими козаками у XVI -XVII століттях. На вітрилі човна зображено Тризуб – державний Герб України.
“Козацькі чайки були легкими, маневреними парусними човнами запорізьких козаків у XVI -XVII століть. Вважається, що своєю назвою чайка зобов’язана незвичайній швидкості та легкості, яку човен продемонстрував на воді. Інноваційний дизайн козацьких чайок дав їм перевагу перед іншими суднами”, – йдеться в описі дудла.
- Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 30-ту річницю Незалежності нашої держави. З цієї нагоди у центрі Києві відбудеться військовий парад.