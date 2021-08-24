Про це поінформували в пресслужбі компанії.

У вівторок, 24 серпня, українські користувачі пошуковика можуть побачити святковий дудл на стартовій сторінці.

В описі на сторінці дудлів Google зазначено, що саме цього дня у 1991 році Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності.

“Сьогоднішній дудл присвячено Дню Незалежності України, щорічному вшануванню багатої культурної спадщини нації та її подорожі до свободи”, – йдеться в описі.

Для святкового дудла використано кольори національного прапора України – синій та жовтий.

Центральним об’єктом дудла стало стилізоване зображення козацької чайки – безпалубного весельно-вітрильного човна, що використовувався запорізькими козаками у XVI -XVII століттях. На вітрилі човна зображено Тризуб – державний Герб України.

“Козацькі чайки були легкими, маневреними парусними човнами запорізьких козаків у XVI -XVII століть. Вважається, що своєю назвою чайка зобов’язана незвичайній швидкості та легкості, яку човен продемонстрував на воді. Інноваційний дизайн козацьких чайок дав їм перевагу перед іншими суднами”, – йдеться в описі дудла.