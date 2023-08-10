Масштабний псевдоісторичний серіал з елементами фантастики розповідає про часи Козаччини наприкінці 16 століття. Життєствердна історія про наш героїзм у минулому підніме бойовий дух українців зараз, переконані творці серіалу.

“Ми почали роботу над цим серіалом ще на початку війни, 2014 року. Ми створювали продукт, який додавав би українському глядачу гордості за своє, українське. Який показав би наших героїв, що захоплюють не гірше Марвел. Ми запустили мейнстрім Be brave like Ukrainian ще задовго до того, як він заполонив увесь світ. Думаю, зараз запалу пригодницьких серій буде вдосталь, щоб утримувати бойовий дух українців, а гумору – щоб допомогти пережити всі напади ворога”, – каже виконавча директорка ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

Сюжет. Щоб викупити матір з турецького полону, Іван викрадає коштовності у московського царя. Серед них опиняється магічна сережка, яка робила владику непереможним. Волею випадку прикраса потрапляє на Запорізьку Січ. Хлопець має повернути реліквію, врятувати матір і подолати ворога.

Стрічку зняла студія IQ Production за підтримки Міністерства культури України. «Козаки» стали першим серіалом в Україні, показаним у кінотеатрах. У прокаті комедія трималась у десятці найпопулярніших. У 2021 році серіал увійшов до шорт-листа української національної кінопремії «Золота дзиґа» у номінації «Найкращий ігровий серіал».

Серії показуватимуть в ефірі ICTV 2 протягом двох тижнів з вівторка по четвер о 21:00.