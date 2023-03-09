Станом на сьогодні, протягом 2023 року кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Найпопулярніші сфери — роздрібна торгівля та ІТ.

Про це свідчать дані “Опендатабот”, який надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу.

Від початку 2023 року в Україні вже зареєстрували 36 892 ФОПи. Зокрема, з них 51%, тобто 18 776, створили жінки.

Кількість підприємиць почала зростати з 2017 року. Зазначається, що у 2020–2021 роках підприємиці відкривали 51% нових справ. Однак, як зазначили аналітики, повномасштабне вторгнення трохи відкинуло цей показник назад.

Загалом торік жінки зареєстрували понад 93 тисячі ФОПів. Це становило 48% від загальної кількості нових малих бізнесів.

Варто зауважити, що третина нових ФОПів, зареєстрованих жінками, займаються роздрібною торгівлею. У цій сфері їх майже вдвічі більше за чоловіків. Друге місце за кількістю реєстрацій посідає ІТ — 10 658 справ. В “Опендатаботі” зауважили, що це лише 34% від загальної кількості ФОПів у категорії.

Також у 2022 році жінки обійшли чоловіків у наданні інших індивідуальних послуг. Тут українки відкрили 85% нових справ. До прикладу, у виробництві одягу, освіті та HR (75%), соцдопомозі (74%) та охороні здоров’я (72%).

Водночас зменшується кількість директорок середнього й великого бізнесу. У 2021 році лише 35% бізнесів очолювали жінки, а протягом року повномасштабного вторгнення кількість скоротилася до 29%.