Джерело: Олександр Вілкул в Telegram.

За його словами, у Нікопольському районі водопостачання припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській ТГ.

“В четвер о 3:20 рівень впав нижче за наш водозабір. Це означає, що у наше водосховище “Південне” перестала надходити каховська вода – діюча система для перекачування води із Каховського водосховища у Південне, від якого подається вода на 70% міста, стала неможливою”, – пояснив він.

Міський голова зазначив, що завдяки підготовці до подібної ситуації, у Південне та Карачунівське водосховища воду закачали до максимального рівня. Зараз, як зауважив мер, міськводоканал працює фактично у штатному режимі і вода у місті є, якість перебуває під контролем. Відразу було введено в дію план, який включає технічні та організаційні заходи. “І ми маємо запас по часу – близько місяця, якщо без економії, та близько півтора місяця – якщо з економією”, – додав Вілкул.

“Це той випадок, коли розвиток ситуації дійсно залежить від кожного з вас. Перший варіант – не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант – економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає”, – сказав Вілкул.

Водночас він запевнив, що промислові підприємства до мінімуму скоротили споживання, у села поряд із містом, на які воду подає Кривбасводоканал, вода подається 4 години на день. “Але головний споживач води – населення міста. І дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%. Це має зробити кожен”, – підкреслив очільник ОВА.