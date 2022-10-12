Згідно з даними за вересень 2018 року, близько 22,6% населення РФ не має доступу до централізованої каналізації, більшість користується вигрібними ямами.

Про це повідомили росЗМІ, посилаючись на офіційні статистичні дані.

Зазначається, що 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, тоді як у 5,8% населення система каналізації відсутня взагалі.

Централізована каналізація відсутня у 66,5% росіян, які проживають у сільській місцевості. Зокрема 48,1% сімей у селах користуються вигрібними ямами, тоді як 18,4% не мають каналізації взагалі.

У містах, де росіяни переважно проживають у багатоквартирних будинках, близько 9% городян зазначили, що не мають доступу до каналізації.

Водночас серед багатодітних сімей 40,9% не підключені до системи каналізації: 29,7% використовують вигрібні ями, у 11,2% відсутня каналізація взагалі, що є найвищою часткою відсутності доступу до центральної каналізації серед усіх соціальних груп домогосподарств.

Окрім цього, близько 12,6% росіян повідомили, що не мають туалету у своїй квартирі чи будинку, в якому живуть — вони користуються санвузлами загального користування (наприклад, у комунальній квартирі) або мають туалет в окремій будові.

Туалети в окремій будові або дворовій споруді мають 38,2% сільських мешканців та 4,7% міських.

Серед багатодітних сімей 28,8% не мають туалету у квартирі чи будинку.

Сільське населення не має каналізації, нормального водопроводу та практично не має централізованого газопостачання, констатував заступник директора центру управління ЖКГ Євген Блех. За його словами, все ЖКГ, що у містах, що у сільській місцевості, фінансується за залишковим принципом, “так було, є і буде довгі роки”.

Довідка. Дослідження проводилося з 15 по 29 вересня 2018 року в усіх регіонах РФ з охопленням 60 тис. домогосподарств на основі особистого опитування.