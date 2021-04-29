Серед усього дорослого населення України кожен п’ятий (19%) планує іти до церкви на Великдень.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 13-15 квітня 2021 року.

Загалом, 92 % населення так чи інакше планують святкувати Великдень, не будуть святкувати лише 6 %, ще 2 % не визначилися.

Водночас, більшість населення України не планують іти до церкви на Великдень, лише 19 % має намір відвідати храм, а 9% – прийняти участь у всеношній службі.

Готувати вдома великодні страви планують 69% респондентів, молитися в родинному колі – 25%, приймати гостей родичів вдома – 19%.

Крім того, серед усього населення України 11% планують поїхати на кладовище, 8% – поїдуть у гості в межах свого міста, а 5% – за межі свого міста.

Опитування проводилося упродовж 13-15 квітня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.