Через російсько-українську війну кожен 5 українець та українка матимуть проблеми з психічним здоров’ям. Деякі випадки потребуватимуть медикаментозного лікування.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За попередніми прогнозами на тлі війни близько 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги. З них приблизно 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

“Щонайменше кожна 5 людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, а кожна десята відчує ці наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби”, — йдеться в повідомленні.

Наразі МОЗ разом з усіма залученими сторонами приділяє увагу питанню психологічної допомоги та реабілітації наших громадян, аби в майбутньому мати здорову націю. Для цього в міністерстві створять проєктний офіс для координації міжсекторної взаємодії міністерств та громадських організацій.