Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За попередніми прогнозами на тлі війни близько 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги. З них приблизно 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.
“Щонайменше кожна 5 людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, а кожна десята відчує ці наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби”, — йдеться в повідомленні.
Наразі МОЗ разом з усіма залученими сторонами приділяє увагу питанню психологічної допомоги та реабілітації наших громадян, аби в майбутньому мати здорову націю. Для цього в міністерстві створять проєктний офіс для координації міжсекторної взаємодії міністерств та громадських організацій.
- Також через війну, розв’язану РФ в Україні та постійні обстріли населених пунктів багато українців змушені переселятися. Під час переїзду та евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, зокрема й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені.
- Раніше Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт стосовно регулювання обігу коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Надалі його ще мала б ухвалити як закон Верховна Рада.
- Зокрема, українці, які через бойові дії змушені були переїхати до інших регіонів країни, можуть отримати безоплатну меддопомогу. Зокрема, пацієнти з інсультом чи підозрою на нього.