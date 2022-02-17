За даними нового дослідження, понад чверть жінок віком до 50 років у всьому світі зазнали домашнього насильства з боку чоловіка-партнера.

Про це пише британське видання The Sky з посиланням на дані медичного журналу The Lancet.

Науковці з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та інших установ проаналізували 366 досліджень, проведених між 2000 і 2018 роками, які містяться у Глобальній базі даних ВООЗ про поширеність насильства щодо жінок.

Вони охоплюють 161 країну та регіон і становлять два мільйони жінок і дівчат у віці від 15 років і старше, що становить 90% світового населення жінок і дівчат.

Аналіз показує, що 27% жінок у віці від 15 до 49 років зазнали фізичного та/або сексуального насильства з боку інтимного партнера протягом свого життя. Справжня цифра є, ймовірно, ще вищою, оскільки жертви часто не бажають повідомляти про своїх кривдників, а дані були зібрані до пандемії, під час якої рівень домашнього насильства зріс.

Приблизно кожна сьома (13%) жінка сказала, що акт насильства стався протягом останнього року, що еквівалентно 492 мільйонам жінок у всьому світі.

Вважається, це що дослідження є найбільшим аналізом насильства щодо жінок, які перебувають або були у стосунках на сьогодні.

Аналіз стосувався лише фізичного або сексуального насильства та не охоплював психологічного й економічного.