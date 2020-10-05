За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 10% населення планети можуть бути заражені коронавірусом. Це у 21 раз більше, ніж за офіційною статистикою.

Про це під час спеціального засідання виконавчого комітету ВООЗ заявив головний експерт з питань надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

За слова експерта, зараз спалахи хвороби фіксують у Південно-Східної Азії, а збільшення кількості тих, хто захворів та загинув, зростає у Європі та регіоні Східного Середземномор’я.

Оцінки ВООЗ, як зазначив Раян, свідчать про те, що близько 10% населення планети, ймовірно, вже заражено коронавірусом.

“Наші найкращі оцінки кажуть нам, що близько 10% світового населення, можливо, були заражені цим вірусом. Кількість варіюється залежно від країни, варіюється від міста до села, вона залежить від груп. Але це означає, що переважна більшість світу залишається під загрозою”, — сказав він.

За його словами, зараз ми “переходимо до складного періоду” у зв’язку з поширенням хвороби.

Зауважимо, що підрахунками ВООЗ близько 760 млн осіб або хворіють зараз, або хворіли раніше.

Офіційна ж статистика каже про те, що у світі зафіксовано 35 млн випадків COVID-19. Це у 21 раз менше, ніж за оцінками ВООЗ.