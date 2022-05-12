Командир 36-ої окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина звернувся до світової спільноти із закликом про допомогу тим, хто залишився у заблокованій "Азовсталі".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що перебуваючи в нелюдських умовах звертався до Папи Римського, світових лідерів та дипломатів всього світу, однак військовий продовжує закликати світ допомогти бійцям.

За його словами, минуле звернення до американського винахідника та підприємця Ілона Маска — це був вимушений крик його душі.