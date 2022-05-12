Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що перебуваючи в нелюдських умовах звертався до Папи Римського, світових лідерів та дипломатів всього світу, однак військовий продовжує закликати світ допомогти бійцям.

За його словами, минуле звернення до американського винахідника та підприємця  Ілона Маска — це був вимушений крик його душі.

“Панове президенти, шановні дипломати, людство, якщо ви можете врятувати нас, то зробіть це! Всі слова вже були сказані. Кожна хвилина — це чиєсь життя! Світ повинен негайно перейти до дій!” — написав Волина.