Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він нагадав, що перебуваючи в нелюдських умовах звертався до Папи Римського, світових лідерів та дипломатів всього світу, однак військовий продовжує закликати світ допомогти бійцям.
За його словами, минуле звернення до американського винахідника та підприємця Ілона Маска — це був вимушений крик його душі.
“Панове президенти, шановні дипломати, людство, якщо ви можете врятувати нас, то зробіть це! Всі слова вже були сказані. Кожна хвилина — це чиєсь життя! Світ повинен негайно перейти до дій!” — написав Волина.
- Нагадаємо, Сергій Волина звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті – критична.
- Боєць 2-го батальйону полку “Азов” закликав міжнародну спільноту допомогти пораненим військовослужбовцям, котрі перебувають на заводі «Азовсталь» у заблокованому місті Маріуполь.
- Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру extraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.
- 11 травня Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох українських військових, які тримають оборону на оточеному маріупольському металургійному заводі “Азовсталь”.