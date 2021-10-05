Майже кожен п’ята людина віком від 15 до 24 років у всьому світі часто відчуває депресію, страх, гнів та невпевненість у завтрашньому дні

Про це йдеться у новій доповіді ООН.

Дослідження проводили у 21 країні протягом перших шести місяців 2020 року. Висновки доповіді не показують рівня діагностування депресії, однак показують, як почувалися діти та молодь під час пандемії Covid-19. Зокрема, молоді люди часто відчували депресію, страх, гнів та невпевненість у завтрашньому дні.

Вплив COVID-19 на психічне здоров’я

“Зі загальнонаціональними карантинами та обмеженнями пересування, пов’язаними з пандемією, діти провели незгладимі роки свого життя далеко від сім’ї, друзів, класів, гри – ключових елементів дитинства”, – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ сказала Генрієтта Форе.

Згідно з глобальним опитуванням ЮНІСЕФ та Gallup, у 21 країні майже кожна п’ята молода людина у ​​віці 15-24 років часто відчуває депресію.

Ще 13 % підлітків у віці 10–19 років живуть з діагностованим психічним розладом, а це 89 мільйонів хлопців та 77 мільйонів дівчат.

Форе також додала, що це “лише вершина айсберга”, адже ще до пандемії “багато дітей були обтяжені вагою невирішених проблем психічного здоров’я”.

Підліткові самогубства

На тлі занепокоєння тим, що пандемія все ще триває і впливає на психічне здоров’я дітей у звіт додали дані про самогубства серед підлітків.

Зазначається, що кожні 11 хвилин від самогубства помирає одна дитина.

Щорічно приблизно 45 800 підлітків помирають від самогубства.

Самогубство є п’ятою за поширеністю причиною смерті дітей у віці від 10 до 19 років. Серед хлопців віком від 15 до 19 років – четвертою за поширеністю, а для дівчат у цій віковій групі – третьою.

Зазначається, що діагностовані проблеми психічного здоров’я (тривога, аутизм, біполярний розлад, депресія, розлади харчування, шизофренія тощо), можуть істотно зашкодити здоров’ю, освіті та майбутньому дітей та молоді.

Вплив на економіку та інвестиції

Проблеми психічного здоров’я також впливають на світову економіку, якщо їх не лікувати.

У звіт включили новий аналіз Лондонської школи економіки, який показав, що економічна ціна нехтування психічним здоров’ям становить 387,2 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Попри попит на підтримку, державні витрати на психічне здоров’я у всьому світі становлять 2,1% від загальної суми, витраченої на охорону здоров’я в цілому. У деяких найбідніших країнах світу уряди витрачають менше ніж 1 долар на людину для лікування психічних захворювань.

Кількість психіатрів, які спеціалізуються на лікуванні дітей та підлітків, становить менш як 0,1% на 100 000 у всіх країнах, крім країн з високим доходом, там цей показник становить 5,5% на 100 000.

Інвестиції в сприяння та захист психічного здоров’я, що відрізняються від лікування та догляду за дітьми, які стикаються з серйозними проблемами, є надзвичайно низьким. А це означає, що люди, які працюють у низці сфер, включаючи первинну медичну допомогу, освіту та соціальні послуги, не можуть розв’язувати проблеми психічного здоров’я.

Психологічна допомога в Україні

В Україні діють гарячі лінії, на яких можна безплатно отримати психологічну підтримку та консультацію:

Національна гаряча лінія для дітей та молоді

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного телефону) або 116 111 (з мобільного).

Лінія працює у будні з 12:00 до 20:00.

Діти та молодь можуть анонімно отримати підтримку і поради щодо проблем в особистих стосунках, булінгу, непорозумінь з батьками, насильства чи жорсткого поводження. Крім того, дорослі можуть проконсультуватися з психологами, юристами та соціальними працівниками щодо випадків порушення прав дитини.

Також консультації можна отримати в соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram (@CHL116111).

Психологічні консультації для підлітків Teenergizer

Teenergizer безплатно та анонімно надає онлайн-консультації від професійних психологів щодо будь-яких запитань: булінгу у школі, конфліктів з батьками, хвилювання щодо сексу, стресу перед іспитами, а також підтримку щодо виявленого ВІЛ-позитивного статусу.