Насильство щодо жінок залишається надзвичайно поширеним у світі. Протягом свого життя кожна третя жінка, а це близько 736 млн, піддається фізичному або сексуальному насильству з боку партнера або сексуальному насильству з боку непартнера. Ця цифра практично не змінилася за останнє десятиліття.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Кожна четверта молода жінка (у віці 15-24 років), що має або мала стосунки, зазнала або зазнає наруги з боку інтимного партнера на той час, коли їй виповниться 25 років.

“Насильство щодо жінок є ендемічним явищем у кожній країні і культурі, завдаючи шкоду мільйонам жінок і їхнім сім’ям, і посилюється пандемією COVID-19. Але, на відміну від COVID-19, насильство по відношенню до жінок не можна зупинити за допомогою вакцини. Ми можемо боротися з цим тільки за допомогою глибоко укорінених і послідовних зусиль – з боку урядів, спільнот і окремих осіб – щодо зміни згубних стосунків, поліпшення доступу до можливостей і послуг для жінок і дівчаток, а також розвитку здорових і взаємоввічливих відносин”, – сказав голова ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Насильство з боку інтимного партнера на сьогоднішній день є найбільш поширеною формою насильства по відношенню до жінок у всьому світі (зачіпає близько 641 мільйона жінок). Однак 6% жінок у всьому світі повідомляють, що піддавалися сексуальному насильству з боку кого-небудь, крім чоловіка або партнера. При цьому наголошується, що реальні цифри набагато вище, адже багато випадків просто не фіксуються або замовчуються.

ВООЗ попереджає, що пандемія COVID-19 ще більше піддала жінок насильству.

Насильство непропорційно зачіпає жінок, що живуть у країнах з низьким і нижче середнього рівнем доходів.

За оцінками, 37% жінок, що живуть у бідних країнах, стикалися у своєму житті з фізичним і / або сексуальним насильством з боку інтимного партнера.

У регіонах Океанії, Південної Азії та Африки на південь від Сахари відзначаються найвищі рівні насильства з боку інтимного партнера серед жінок у віці 15-49 років: від 33% до 51%. Найнижчі показники спостерігаються в Європі (16-23%), Центральної Азії (18%), Східної Азії (20%) і Південно-Східної Азії (21%).

Молоді жінки піддаються найбільшому ризику насильства.

У ВООЗ зазначають, що насильство – у всіх його формах – може впливати на здоров’я і благополуччя жінки протягом всього життя. Це можуть бути депресії, тривожні розлади, незапланована вагітність, інфекції, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ, і багато інших проблем зі здоров’ям.

Ці фактори впливають на суспільство в цілому і вимагає величезних витрат з державних бюджетів.

Попередження насильства вимагає усунення системної економічної та соціальної нерівності, забезпечення доступу до освіти і безпечній роботі.

Країни повинні зосередитися на боротьбі з насильством щодо жінок за допомогою:

Міцної гендерної політики, від політики по догляду за дітьми до рівної оплати праці та законів, що підтримують гендерну рівність;

Посилення системи охорони здоров’я, що забезпечує доступ до медичної допомоги постраждалим;

Шкільних і освітніх заходів, спрямованих на протидію дискримінаційним поглядам і переконанням, включаючи всебічну статеву освіту;

Цільових інвестицій в стратегії профілактики насильства на місцевому, національному, регіональному і глобальному рівнях;

Збору даних та інвестування в високоякісні дослідження насильства по відношенню до жінок.