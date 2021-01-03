Про це повідомляє The New York Times.

Гарсетті сказав в програмі CBS “Face the Nation”, що, незважаючи на те, що Каліфорнія зробила для обмеження передачі вірусу в громадських місцях, включаючи суворе дотримання правил носіння масок і жорсткі обмеження, нововведені для підприємств, велика кількість нових випадків все ще виявляється, в тому числі недавній середній показник 14 000 хворих в день в окрузі.

“Це те, що справді поширюється вдома”, – сказав Гарсетті, додавши: “Ми, можливо, не всі маємо таку ж щільність, як Лос-Анджелес, але те, що відбувається в Лос-Анджелесі, може і буде в багатьох громадах Америки”.

Зараз у лікарнях Каліфорнії більше ніж удвічі більше пацієнтів із Covid-19, ніж місяць тому, і багато відділень інтенсивної терапії в штаті переповнені. Встановлено, що принаймні чотири людини в штаті заражені новим, більш трансмісивним варіантом вірусу, вперше виявленим у Великобританії.

Гарсетті розкритикував адміністрацію Трампа за те, що вона не спланувала заздалегідь, навчивши більше медичного персоналу для введення вакцини, а також за те, що вона надала владі штату і місцевій владі можливість провести величезну кампанію вакцинації, не надавши ресурсів, необхідних для її проведення.

“Федеральний уряд не може наказати місцевій владі і урядам штатів щось зробити і не надавати нам допомогу”, – сказав він.

Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.