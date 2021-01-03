Про це повідомляє The New York Times.
Гарсетті сказав в програмі CBS “Face the Nation”, що, незважаючи на те, що Каліфорнія зробила для обмеження передачі вірусу в громадських місцях, включаючи суворе дотримання правил носіння масок і жорсткі обмеження, нововведені для підприємств, велика кількість нових випадків все ще виявляється, в тому числі недавній середній показник 14 000 хворих в день в окрузі.
“Це те, що справді поширюється вдома”, – сказав Гарсетті, додавши: “Ми, можливо, не всі маємо таку ж щільність, як Лос-Анджелес, але те, що відбувається в Лос-Анджелесі, може і буде в багатьох громадах Америки”.
Зараз у лікарнях Каліфорнії більше ніж удвічі більше пацієнтів із Covid-19, ніж місяць тому, і багато відділень інтенсивної терапії в штаті переповнені. Встановлено, що принаймні чотири людини в штаті заражені новим, більш трансмісивним варіантом вірусу, вперше виявленим у Великобританії.
Гарсетті розкритикував адміністрацію Трампа за те, що вона не спланувала заздалегідь, навчивши більше медичного персоналу для введення вакцини, а також за те, що вона надала владі штату і місцевій владі можливість провести величезну кампанію вакцинації, не надавши ресурсів, необхідних для її проведення.
“Федеральний уряд не може наказати місцевій владі і урядам штатів щось зробити і не надавати нам допомогу”, – сказав він.
Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.
- 12 грудня Управління контролю якості продуктів і медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer. 12 грудня розпочалися поставки вакцини.
- 27 грудня у країнах Європейського союзу (ЄС) стартувала масова вакцинація препаратом від Pfizer.
- ЄС хоче отримали 300 млн доз вакцини, що може покрити близько третини від кількості, необхідної для вакцинування всього населення блоку.